Макрон призвал Москву дать разъяснения по ситуации с Навальным

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна предоставить разъяснения на тему отравления политика Алексея Навального, иначе Москва столкнется с международными последствиям.

При этом глава государства не уточнил, о каких конкретно последствиях идет речь. Макрон назвал "очевидным", что "это покушение на убийство, совершенное на российской земле", пишет "Коммерсант".

Напомним, неделю назад газета Le Monde сообщила, что президенты Франции и России обсуждали инцидент с основателем ФБК. Якобы, Путин сообщил коллеге, что уголовное дело не возбуждается в России из-за отсутствия анализов, проведенных в Германии. Кроме того, российский лидер предложил рассмотреть и другие версии произошедшего.