29 Сентября 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Собянин предложил продлить льготы по коронавирусу

Московский мэр и руководитель рабочей группы Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин обратился с призывом продлить на 2021 год решения в налоговой, финансовой и бюджетной сфере, которые были приняты на фоне эпидемии COVID-19.

По словам главы города, соответствующие проекты законов уже разработаны совместно с кабмином, их планируется внести на рассмотрение депутатов Госдумы, пишет "Коммерсант".

В текущем году в России приняли ряд законов, которые направлены на поддержку экономики и граждан. Так, были приостановлены до конца 2020 года проверки организаций малого и среднего бизнеса, а представителей наиболее пострадавших отраслей экономики освободили от уплаты налогов и страховых взносов

Как сообщалось, в Москве вместе с повторным введением ограничительных мер для пожилых людей возобновляется и работа соцподдержки граждан в возрасте 65+. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.

Так, работающим москвичам в возрасте 65+ автоматически оформят больничные листы, им не нужно будет писать заявления. Работодатели же должны направить в ФСС списки сотрудников, обязанных оставаться дома.

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Собянин предложил продлить льготы по коронавирусу

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Теги: коронавирус, пневмония, льготы



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