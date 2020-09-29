В ближайшее время в Россию может приехать Эмманюэль Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон может приехать с визитом в Россию.

Как сообщил председатель комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон, поездка может состояться в ближайшее время, если позволят санитарные условия.

"Я надеюсь сопровождать его в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената. Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве",— сказал Камбон, пишет "Коммерсант".

Напомним, неделю назад газета Le Monde сообщила, что президенты Франции и России обсуждали инцидент с основателем ФБК. Якобы, Путин сообщил коллеге, что уголовное дело не возбуждается в России из-за отсутствия анализов, проведенных в Германии. Кроме того, российский лидер предложил рассмотреть и другие версии произошедшего.