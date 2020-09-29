29 Сентября 2020
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Общество В России
карта Мир, платежная система (2015) | Фото: www.3dnews.ru

Продлен перевод пенсий на карту "Мир"

Пенсионеры в России будут получать выплаты на карту "Мир" до конца этого года, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, остались пенсионеры, которые по каким-то причинам такие карты не получили. По этой причине было решено продлить срок до 31 декабря. Бакина отметила, что пожилые люди по-прежнему смогут получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени, сообщает телеканал "360".

Ранее предполагалось, что 1 октября Пенсионный фонд России будет начислять пенсии и другие пособия только на банковские карты платежной системы "Мир". Останутся также выплаты наличными и перечисления на банковский счет, к которому не привязана карта.

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Продлен перевод пенсий на карту "Мир"

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Теги: пенсии, карты, ПФР, пенсионеры



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Ранее 26.09.2020 10:52 Мск С 1 октября пенсии и соцвыплаты россиянам будут начислять только на карты "Мир"

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