Армия Нагорного Карабаха сбила самолет Азербайджана

Военный самолет Азербайджана был сбит на участке города Мартуни силами армии Нагорного Карабаха.

"На участке города Мартуни сбит самолет ВВС Азербайджана", сообщил секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян, сообщает телеканал "360".

Напомним, афганистан стал вторым после Турции государством, откровенно выразившим поддержку властям Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом внешнеполитическое ведомство Афганистана все-таки призвало сложить оружие и решить конфликт за столом переговоров, чего Турция делать не стала.