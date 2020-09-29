30 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд обязал "Мечел-Энерго" немедленно исполнить решение о выплате компании "Россети Урал" более 170 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области вынес определение об обращении к немедленному исполнению судебного решения о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии с ООО "Мечел-Энерго" в пользу "Россети Урал".

К такой процессуальной возможности "Россети Урал" вынуждена прибегнуть уже не в первый раз: ООО "Мечел-Энерго" предпочитает производить оплату в адрес сетевой компании только по исполнительным листам, оставляя без внимания вопросы о восстановлении платежной дисциплины.

ООО "Мечел-Энерго" обязано выплатить сетевой компании "Россети Урал" (новый бренд ОАО "МРСК Урала") долг на общую сумму более 170 млн рублей. Взысканию подлежит основной долг в размере более 160 миллионов рублей за услуги по передаче электрической энергии, оказанные в январе-апреле 2020 года, неустойка на сумму около 13,9 миллионов рублей, а также "открытая" неустойка на сумму основного долга (ст. 26 Закона "Об Электроэнергетике").

Напомним, 19 августа 2020 года Арбитражным судом Челябинской области были удовлетворены исковые требования "Россети Урал" (новый бренд ОАО "МРСК Урала") к ООО "Мечел-Энерго" о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии, оказанные в январе-апреле 2020. Ответчиком сумма долга не оспаривалась.
Решение Арбитражного суда Челябинской области должно вступить в законную силу по истечении 30 дней с момента изготовления решения, при условии, что ответчиком не подана апелляционная жалоба. 16 сентября 2020 года ООО "Мечел-Энерго" была направлена апелляционная жалоба.

Компания "Россети Урал" обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением об обращении судебного решения к немедленному исполнению. Необходимо отметить, что установленная судебными актами задолженность - лишь часть долга энергосбытовой организации перед территориальной сетевой компанией, которая на текущую дату превышает 1,7 млрд рублей. Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" предпринимали необходимые попытки урегулировать вопрос улучшения платежной дисциплины, но должного уровня оплаты от контрагента так и не последовало, задолженность не оплачивается в течение трех лет. Стоит отдельно подчеркнуть, что ООО "Мечел-Энерго", имея задолженность перед компанией "Россети Урал", продолжает рассчитываться с иными контрагентами, включая поставщиков оптового рынка электроэнергии.

Необходимо отметить, что в сентябре 2020 года компания ООО "РЭМ-Энерго" опубликовала уведомление о намерении обратиться с заявлением в Арбитражный суд Челябинской области о признании ООО "Мечел-Энерго" несостоятельным (банкротом), о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Добавим, что сбытовая компания ООО "Мечел-Энерго", принадлежащая группе компаний "Мечел", на территории Челябинской области приобретает электроэнергию и мощность для нужд своего основного покупателя ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

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Суд обязал "Мечел-Энерго" немедленно исполнить решение о выплате компании "Россети Урал" более 170 млн рублей

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Теги: Россети Урал, Мечел-Энерго, суд



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