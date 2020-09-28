28 Сентября 2020
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Общество Москва
клик мышь компьютер курсор стрелка стрелочка (2008) | Фото: www.insyst.ru

В России может появиться единый портал продажи конфискованного имущества

В России может появиться единый портал, где будет продаваться конфискованное в казну имущество. Предложение создать его сделал президенту Владимиру Путину глава ФАС Игорь Артемьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"У нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат это будет, лес, земля или какое-то другое государственное имущество – продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является, во-первых, создание единого сайта продажи госимущества. Вообще, у государства, как мы думаем, главная задача какая, если уж государство приняло решение о том, чтобы продавать это имущество? Продать его подороже", - сказал Артемьев во время встречи с Путиным.

Президент поддержал инициативу. Глава ФАС сообщил, что "за свою жизнь не видел ни одного объявления о продаже конфиската или вещдоков с истекшим сроком хранения.

"Это лимузины, дачи. Где они все? Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда автомобиль "Lamborghini" был продан за 100 тыс. руб. одному гражданину. Естественно, его вернули назад в казну, но это факт", - сказал Артемьев.

Владимир Путин, Игорь Артемьев(2020)|Фото: kremlin.ru

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В России может появиться единый портал продажи конфискованного имущества

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Теги: Игорь Артемьев, Владимир Путин, ФАС



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