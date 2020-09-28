28 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Кедровая сосна, Сургут (2020) | Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В Нижневартовске появился Сад благодарности

В Нижневартовске на территории архитектурно-паркового комплекса "Добрый ангел мира" появился Сад благодарности. Его создали в рамках реализации проекта "Сады предпринимателей" приурочили к празднованию 90-летия Югры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Инициатором создания выступили представители городского бизнес-сообщества. Они запустили специальную акцию, принять участие в которой могли все желающие. В общей сложности на создание зеленой зоны было выделено почти 400 тыс. руб.

"В общей сложности в специализированном питомнике куплено больше 130 саженцев ели, калины, спирея, черемухи и других. Эти деревья хорошо приживаются в наших климатических условиях, большинство из них являются цветущими – одни будут радовать нас весной, другие – осенью", - рассказал начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко.

Как рассказала организатор акции и создатель проекта "Сады предпринимателей", нижневартовский предприниматель Гуля Маткова, принять участие в создании зелёной зоны изъявили желание бизнесмены, представляющие различные сферы. Кроме того, подключились муниципальные учреждения, а также вартовчане. Сопровождали реализацию проекта городские экологи.

"Я выражаю благодарность всем, кто принял участие в создании этой зелёной зоны. Насколько я знаю, нигде в России еще нет Сада благодарности, и предлагаю вартовчанам, которые будут посещать его, сказать "спасибо", в первую очередь, своим предкам. Всё-таки в этом году мы отмечаем 75-летие со дня Великой Победы; поблагодарить этот город за его комфорт и уют; поблагодарить свою семью", - сказала Гуля Маткова.

Высадка саженцев стала настоящим общегородским праздником. Его участниками были трудовые коллективы и горожане, пришедшие целыми семьями. Глава Нижневартовска Василий Тихонов, также принявший участие, поблагодарил вартовчан за отзывчивость и стремление сделать муниципалитет более зеленым.

"Это уже четвёртая акция наших предпринимателей. Созданные ими сады украшают улицы нашего города. Уход за саженцами в дальнейшем осуществляет городское управление лесопаркового хозяйства. Надеюсь, что традиция, которая зародилась у бизнес-сообщества, будет не только продолжена, но и поддержана большим количеством участников", - сказал Тихонов.

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В Нижневартовске появился Сад благодарности

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Теги: Сад благодарности, Василий Тихонов, Гуля Маткова



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