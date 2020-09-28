Сыну экс-губернатора Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в октябре 2017 г. Олег Хамуляк и сообщники предоставили в министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном поиске подрядчика на ремонт и замену лифтового оборудования и обновление шахт.

После Хамуляк и Левченко заключил с зарубежной компанией договор на 167 млн руб. на поставку в Иркутск лифтов, который предоставил в региональный Фонд капремонта для получения аванса. После этого они же создали буферную компанию, с помощью которой цена ремонта незаконно выросла до 320 млн руб. Потом в Фонд регулярно предоставляли отчётные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оборудования и ремонта. В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко бюджет Иркутской области пострадал на 185 млн руб. Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве. Вскоре его могут арестовать.

Ранее в рамках расследования этого дела к уголовной ответственности привлечен директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, которому также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Напомним, ранее по этому делу прошёл обыск у отца обвиняемого, экс-главы региона Сергея Левченко.