Воронежская городская дума провела первое заседание в обновленном составе

Сегодня, 28 сентября, прошло первое заседание Воронежской городской Думы пятого созыва, передает корреспондент Накануне.RU. Стоит отметить, что в первом заседании обновленной думы приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава городского округа города Воронеж Вадим Кстенин. Первым слово взял председатель Избирательной комиссии городского округа город Воронеж Валерий Бунеев. Он сообщил, что всего в прошедших выборах депутатов думы города Воронежа участвовало 589 человек.

По итогам голосования в депутатском корпусе городской думы нового созыва присутствуют представители пяти политических партий: «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Родины», а в целом состав городского парламента обновился на 44 процента. И всем избранным депутатам сегодня были торжественно вручены удостоверения.

Старейшему по возрасту депутатом Воронежской городской думы пятого созыва стал Александр Жуков. После вручения мандатов депутат Жуков взял слово. Он сообщил, что в Воронежской городской Думе создана фракция «Единая Россия», которую возглавил Роман Жогов.

Затем депутаты приступили к выборам председателя Воронежской городской Думы. Роман Жогов от фракции «Единая Россия» предложил кандидатуру Владимира Ходырева. Других кандидатур предложено не было. С Владимиром Ходыревым по видеосвязи поприветствовал депутатов и сообщил, что готов ответить на любые вопросы.

Голосование по выборам спикера Воронежского городского парламента было тайным. В результате 32 голосами из 33 присутствующих была поддержана кандидатура Владимира Ходырева. Избранный председателем Воронежской городской думы Владимир Ходырев по видеосвязи высказала уверенность, что новый состав городского парламента будет работать слаженно, решать вопросы на благо жителей и во имя процветания Воронежа. В качестве первого заместителя председателя Ходырев предложил кандидатуру Александра Провоторова. Депутаты это предложение поддержали единогласно. Кандидатуру второго заместителя председателя, составы постоянных депутатских комиссий решено было определить на следующих заседаниях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Владимира Ходырева с избранием на пост председателя городской Думы. Он отметил, что выборы городского парламента прошли в конкурентной борьбе, но без применения «черных технологий». Александр Гусев отметил хорошие рабочие отношения городской Думы Воронежа с исполнительной властью города и высказал уверенность, что такой же конструктивный контакт будет установлен и с правительством Воронежской области, так как развитие областного центра – один из приоритетов региональной власти.

Глава городской округа города Воронеж Вадим Кстенин также отметил наработанный положительный опыт взаимодействия администрации с прежним составом Думы, в частности, в ходе формирования инвестиционных программ в коммунальной сфере. И выразил уверенность, что такие инвестиционные программы могут быть разработаны и в сфере реализации национальных проектов в Воронеже, в других сферах жизнеобеспечения города. Мэр пожелал депутатам удачи и эффективного исполнения наказов избирателей.