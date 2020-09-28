28 Сентября 2020
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Спорт Пермский край
тхэквандо, дети, спорт (2020) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" помог Федерации тхэквондо в городе Березники полностью отремонтировать спортивный центр

В городе Березники после капитального ремонта открылся спортивный центр для занятий тхэквондо, передает корреспондент Накануне.RU. Средства на капитальный ремонт (перепланировка и капитальный ремонт помещений общей площадью 533 кв. метра) в объеме около 4 млн рублей выделил «Уралкалий», сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий".

После проведенного капремонта помещения для занятий тхэквондо в Березниках полностью соответствуют физкультурно-спортивному назначению, а также удовлетворяют противопожарным требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.

тхэквандо, спорт, уралкалий(2020)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Теперь для занятий у спортсменов целых четыре спортивных залах, обустроенных для различных видов тренировок. Во всех помещениях были выровнены полы, уложен специальный линолеум, предназначенный для занятий спортом. Также была заменена электропроводка, установлены противопожарные двери, смонтированы системы вентиляции и шумоизоляции.

Кроме спортивных рекреаций в распоряжении спортсменов теперь полностью отремонтированные раздевалки, душевые и санузлы, в том числе для маломобильных групп.

Федерация тхэквондо в городе Березники была основана в 1999 году. Этим видом спорта занимается более 200 человек в возрасте от 4 до 60 лет (в том числе с ограниченными возможностями). Среди них — мастер спорта России международного класса, семикратный чемпион мира по паратхэквондо Владислав Кричфалуший. «Уралкалий» неоднократно оказывал ему финансовую поддержку для поездок на международные соревнования. В 2014 году в Березниках был проведен Чемпионат России по тхэквондо-пода. Воспитанники Федерации успешно выступают на региональных, российских, мировых соревнованиях по различным видам единоборств.

тхэквандо, дети, спорт(2020)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

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"Уралкалий" помог Федерации тхэквондо в городе Березники полностью отремонтировать спортивный центр

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Теги: тхэквандо, уралкалий, спортивный центр



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