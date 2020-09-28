Россия окажет Молдавии гуманитарную помощь на полмиллиарда рублей

Владимир Путин провел встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном в формате видеоконференции.

Российский президент, выразил надежду, что позитивная динамика в отношениях двух стран продолжится и после выборов главы государства, которые в Молдавии через месяц: "Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц (кстати, хочу пожелать Вам успехов на этих выборах), нам удастся продолжить начатую Вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию".

Также Путин сообщил о выделении гуманитарной помощи Молдавии: "В этом году Молдова столкнулась и с проблемами в экономике, я уж не говорю о коронавирусе, я сейчас скажу об этом несколько слов. Сельское хозяйство страны вынуждено бороться еще и с последствиями засухи. По Вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, для того чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили. Первый транш у нас подготовлен на половину этой суммы. Мы ждем от Вас, Игорь Николаевич, список предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке".