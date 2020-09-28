28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Москва
глава полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу взят судом под арест до 17 ноября

По решению Мещанского районного суда Москвы, бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов арестован до 17 ноября включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова. По словам защиты, Трифонов будет этапирован а Екатеринбург для следственных действий.

Сейчас бывший силовик отправлен в Медведково в СИЗО №4 и пока неизвестно, когда точно его перевезут в уральскую столицу. Помимо этого, адвокат также сообщил, что защита уже подала апелляционную жалобу на постановление об аресте. Ее рассмотрят в Московском городском суде. Также адвокат подал ходатайство на имя главы СК Александра Бастрыкина. Это должно изменить подследственность, благодаря чему дело будет рассматриваться центральным аппаратом СК в Москве: чтобы "расследование было объективным, полным и исключить любые формы давления на свидетелей, подозреваемых, обвиняемых по данному уголовному делу - факты, которые нам уже известны".

Напомним, 21 сентября в Москве арестован бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Как следует из опубликованных данных, Трифонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а именно 7,5 млн руб..Через три дня Игорю Трифонову и бывшему заместителю председателя правления коммерческого банка "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олегу Коноплеву предъявлено обвинение во взяточничестве.

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Экс-глава УМВД по Екатеринбургу взят судом под арест до 17 ноября

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Теги: Трифонов. взятка, суд, арест



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