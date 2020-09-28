28 Сентября 2020
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Общество В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Минпросвещения не видят повода массово переводить школы на дистанционное обучение

В Минпросвещения России заявили, что "о массовом переходе на дистанционное обучение, как это было весной", речи не идет.

"Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей", - заявил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании, посвященном эпидемситуации в образовательных учреждениях.

Министр просвещения отметил, что тщательно отслеживается ситуация не только с распространением новой коронавирусной инфекции, но и сезонного гриппа и ОРВИ.

"С начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости", – прокомментировал министр просвещения.

Кравцов добавил, что на карантин по гриппу (а не коронавирусу) закрыто 111 школ.

"Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны", - заявил министр.

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В Минпросвещения не видят повода массово переводить школы на дистанционное обучение

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Теги: минпросвещения, карантин, дистанционное обучение, сергей кравцов



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