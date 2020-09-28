Инаугурация губернатора Пермского края может состояться 1 или 8 октября

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина может состояться 1 или 8 октября, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе главы региона Накануне.RU информацию о назначении какой-либо даты не подтвердили, отметив, что решение будет принято в зависимости от состояния здоровья Дмитрия Махонина.

Напомним, инаугурация была перенесена из-за подтвердившегося у главы Прикамья COVID-19. Изначально церемония официального вступления на пост губернатора Пермского края должна была состояться 21 сентября в 9.30.

Сам Дмитрий Махонин продолжает работу удаленно.