28 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
представление врио губернатора Пермского края, Дмитрий Махонин, Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Инаугурация губернатора Пермского края может состояться 1 или 8 октября

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина может состояться 1 или 8 октября, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе главы региона Накануне.RU информацию о назначении какой-либо даты не подтвердили, отметив, что решение будет принято в зависимости от состояния здоровья Дмитрия Махонина.

Напомним, инаугурация была перенесена из-за подтвердившегося у главы Прикамья COVID-19. Изначально церемония официального вступления на пост губернатора Пермского края должна была состояться 21 сентября в 9.30.

Сам Дмитрий Махонин продолжает работу удаленно.

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Инаугурация губернатора Пермского края может состояться 1 или 8 октября

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Теги: коронавирус, Махонин, губернатор, инаугурация



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