Прокуратура организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки в реке Камышенка

По факту гибели трехлетнего ребенка в селе Покровское Свердловской области прокуратурой организована проверка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, девочка пропала вчера. Мама отпустила ребенка погулять во двор дома, который находился недалеко от реки. В дворе должен был находиться отец девочки, который в это время отлучился в магазин.

После того, как стало ясно, что ребенок пропал, глава семейства обратился в полицию. Сразу же на место происшествия прибыли поисковики с кинологом и поисковой овчаркой. Тело ребенка было обнаружено в реке. Криминальных следов не обнаружено. По предварительным данным, семья благополучная, на профилактическом учете не состояла.

Проведение доследственной проверки, организованной следственными органами, находится на контроле прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.