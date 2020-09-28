Афганистан требует прекращения "оккупации Нагорного Карабаха" – МИД страны

Афганистан стал вторым после Турции государством, откровенно выразившим поддержку властям Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом внешнеполитическое ведомство Афганистана все-таки призвало сложить оружие и решить конфликт за столом переговоров, чего Турция делать не стала.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выражает озабоченность по поводу продолжающихся ожесточенных столкновений между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха и сожалеет о человеческих и материальных потерях в результате этого", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Афганистана.

"Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении. Афганистан призывает к восстановлению режима прекращения огня и урегулированию давнего кризиса в регионе мирным путем", - добавили в ведомстве.