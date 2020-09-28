В ДНР все вузы отправлены на дистанционный режим

С сегодняшнего дня все вузы ДНР отправлены на дистанционный режим. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки республики.

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Отмечается, что из-за коронавируса учебный процесс нужно "организовать с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". Пока такой режим введен на две недели.

Зарплата всем сотрудникам будет начисляться в штатном порядке.

Всего в ДНР было выявлено 3,3 тыс. заражений, 187 человек умерли. Режим повышенной готовности был введен указом главы ДНР Дениса Пушилина 14 марта. С тех пор в него постоянно вносятся изменения в части ослабления или усиления ограничений.

В начале сентября Пушилин выражал надежду, что дистанционного обучения больше не будет.