28 Сентября 2020
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Донецк, ДНР, ДонНУ (2014) | Фото: Накануне.RU

В ДНР все вузы отправлены на дистанционный режим

С сегодняшнего дня все вузы ДНР отправлены на дистанционный режим. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки республики.
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Отмечается, что из-за коронавируса учебный процесс нужно "организовать с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". Пока такой режим введен на две недели.

Зарплата всем сотрудникам будет начисляться в штатном порядке.

Всего в ДНР было выявлено 3,3 тыс. заражений, 187 человек умерли. Режим повышенной готовности был введен указом главы ДНР Дениса Пушилина 14 марта. С тех пор в него постоянно вносятся изменения в части ослабления или усиления ограничений.

В начале сентября Пушилин выражал надежду, что дистанционного обучения больше не будет.

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В ДНР все вузы отправлены на дистанционный режим

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Теги: образование, дистанционное образование, вуз, ДНР, коронавирус



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