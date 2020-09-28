Цыбульский о Шиесе: "Скандальная стройка велась не один месяц, закрыть ее в одночасье невозможно"

Техническая рекультивация земли, отведенной ранее под строительство мусорного полигона "Шиес", стартует в начале октября, сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Всю технику и объекты имущественного комплекса с территории Шиеса вывезут до конца декабря текущего года. Покинет территорию и персонал подрядной организации. Официальное подтверждение о начале активных работ по технической рекультивации земли на Шиесе мы получили на днях от руководства профильной структуры правительства Москвы, управляющей проектом", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Он предложил активистам, добивавшимся закрытия полигона, сосредоточить внимание на процессе рекультивации и докладывать общественности о реальном положении дел.

"Мое намерение закрыть проект "Шиес" неизменно. Полигона на Шиесе не будет. Речи о завозе отходов из других регионов на нашу территорию нет и быть не может. Скандальная стройка велась не один день и не один месяц, закрыть ее в одночасье невозможно. Но она будет закрыта с соблюдением всех юридических норм – все стороны, от которых это зависит, работают в соответствии с достигнутыми и документально подтвержденными договорённостями", - заключил губернатор.