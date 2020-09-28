СБУ и ГУР признаны в ДНР экстремистскими организациями

Деятельность СБУ и Главного управления разведки минобороны Украины является экстремистской. Такое решение вынес Верховный суд ДНР, сообщает Генпрокуратура республики.

Результатом преступной деятельности СБУ и ГУР стали убийства командиров воинских частей, первого главы ДНР Александра Захарченко, совершение диверсий.

Напомним, в ДНР запрещены также еще около 40 украинских нацистских организаций и движений.

Несмотря на то, что СБУ только сейчас признана в ДНР экстремистской организацией, ее деятельность была запрещена на территории республики еще в июле 2014 года как деятельность иностранной организации.