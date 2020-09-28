Родные жертв Шамсутдинова потребовали от тюменского срочника 30 млн

Родные жертв расстрела, устроенного в забайкальской части тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым, потребовали у него компенсацию в 30 млн руб., сообщает Mash.

10 семей погибших и пострадавших требуют разные суммы за моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких. В общем вышло 30 млн (в офицерских семьях побольше). 29 сентября в читинском суде начнут детальный разбор дела о расстреле Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев. Ранее он заявлял, что пошёл на убийства из-за дедовщины в части.

Напомним, ранее в СК заявили, что "обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте".