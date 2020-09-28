28 Сентября 2020
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ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Тихановская хочет встретиться с Эммануэлем Макроном в Литве

Во время визита президента Франции в Литву может состояться встреча Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской, экс-кандидаткой в президенты Белоруссии, уже больше месяца проживающей в Литве. О возможности таких переговоров заявили как в окружении Тихановской, так и источники в администрации президента Франции.

Ранее Тихановская заявила AFP, что Макрон может выступить посредником в урегулировании кризиса в Белоруссии, но для этого ему придется привлечь к процессу и Россию. Также Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции, распространить их на те предприятия Белоруссии, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Ранее Тихановская встречалась с главами Польши и Литвы, а также с министрами иностранных дел ЕС.

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Тихановская хочет встретиться с Эммануэлем Макроном в Литве

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Теги: светлана тихановская, эммануэль макрон, литва, переговоры



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