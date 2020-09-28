28 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской область мать била маленькую дочь кочергой и выгоняла голой на улицу

31-летней матери предъявлено обвинение в истязании маленьких детей, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.
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По версии следствия, обвиняемая, находясь у себя дома в одном из населенных пунктов Тюменского района, в 2014 – апреле 2020 гг. систематически истязала двух дочерей 2009 и 2011 г.р. В феврале 2015 г. мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову. Параллельно она унижала и оскорбляла её, а после выгнала без одежды и обуви на улицу.

В марте 2019 г. школьным ранцем злоумышленница ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. Кроме того, в 2020 г. мать, полагает следствие, неоднократно избивала детей за малейшую провинность. Рассматривается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи. Расследование продолжается.

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В Тюменской область мать била маленькую дочь кочергой и выгоняла голой на улицу

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Теги: истязание, кочерга, мать, дочь



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