Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 5 октября

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен еще на неделю - до 5 октября. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым режим самоизоляции пролонгируется для свердловчан старше 65 лет. Это же касается жителей, имеющих хронические заболевания.

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу завтра, 29 сентября.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 146 новых случаев коронавируса. Последние несколько дней в регионе наблюдается небольшой рост заболеваемости.