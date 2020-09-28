В Пермском крае женский футбольный клуб "Звезда" отменяет матчи из-за коронавируса

Прикамский женский футбольный клуб "Звезда-2005" объявил об отмене выездного матча с "Енисеем" из-за заболевших коронавирусом спортсменок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, COVID-19 был выявлен у трех игроков и одного сотрудника клуба. О произошедшем был уведомлен территориальный орган Роспотребнадзора по Пермскому краю.

"Получено устное предписание о соблюдении режима самоизоляции. Заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. Ближайший выездной матч с "Енисеем", который должен был пройти завтра, отменен", - прокомментировали ситуацию в клубе.

Решение по дальнейшим матчам Чемпионата России и Кубка страны с участием нашей команды будет принято в ближайшее время КДК РФС.