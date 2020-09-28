28 Сентября 2020
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин собирается поставить прививку от коронавируса

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В отличие от скупого сообщения о разговоре на сайте Кремля южнокорейская сторона опубликовала конспект диалога, произошедшего между главами государств.

Один из самых интересных пунктов – завершение беседы. Президент Мун заявил, что с нетерпением ждет визита Путина в Корею сразу по окончанию острой стадии мировой пандемии. Путин в ответ пообещал приехать в Корею после того, как сделает прививку российской вакциной.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что российский президент пока не делал прививку от коронавируса, но если решит привиться, то сам сообщит об этом. В окружении главы государства уже много поставивших прививку, например, вакцинировался глава Минобороны Сергей Шойгу. Также привилась вакциной "Спутник V" старшая дочь президента Мария.

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Путин собирается поставить прививку от коронавируса

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Теги: владимир путин, прививка от коронавируса, вакцинация. спутник v, южная корея



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