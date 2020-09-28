Продлён домашний арест замглавы департамента промышленности Югры

Продлён домашний арест замглавы департамента промышленности Югры и бизнесмена из Югорска, которым вменяют получение и дачу взятки, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

"Срок домашнего ареста продлён до 23 октября включительно. Фабула дела осталась той же. Речь идёт о якобы данной взятке в 150 тыс. руб.", - уточнили в управлении.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. За свои услуги замглавы получил взятку в размере 150 тыс. руб.