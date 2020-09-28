Эрдоган: "Турция поддержит дружественный Азербайджан в борьбе с армянской оккупацией"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в поддержку Азербайджана в вооруженном конфликте в Карабахе.

"Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе", - цитирует главу Турции агентство "Анадолу".

Пока Эрдоган не заявил о прямой военной поддержке Азербайджана, но политическая поддержка точно обеспечена: "Турция со всей решимостью продолжит поддержку дружественного и братского Азербайджана. Турция вновь решительно осуждает атаки Армении на земли Азербайджана. Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации".

Между тем, гораздо более сдержанно и осторожно высказался о текущей ситуации Владимир Путин – во время встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым: "Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседних стран. Москва всегда поддерживает действующие власти в стремлении стабилизировать ситуацию".