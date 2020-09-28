На Госуслугах появилась опция дневника самонаблюдения для привитых от коронавируса

Минцифры России сообщило о новой функции на портале Госуслуг. Это дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавируса.

"После вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации", - говорится в сообщении министерства.

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев отметил, что дневники будут исключительно добровольными.

Ведение дневника самонаблюдения будет доступно "для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота", - отметили в Минцифры.