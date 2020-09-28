Создатели вакцины "Спутник V" опровергли информацию о смерти вакцинированного добровольца

Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" опровергли информацию о смерти волонтера, поставившего прививку в рамках клинических испытаний. Ранее такие слухи появились в соцсетях.

"Я знаю, что это вранье <...>. Против вруна нужно вообще возбуждать уголовное дело, что я еще могу сказать", - цитирует ТАСС слова главы НИЦ им. Гамалеи, академика Александра Гинцбурга, под руководством которого разрабатывается вакцина. "Даже побочных эффектов [у граждан нет], кроме тех, которые в инструкции по применению указаны. 85% [привитых] без последствий, [у] 15% покраснения, температура, головная боль по утрам", - отметил Гинцбург.