У Уральского транспортного прокурора появился новый заместитель

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Максима Сурова на должность заместителя Уральского транспортного прокурора.

Как сообщили Накануне.RU в окружной транспортной прокуратуре, Суров окончил Уральскую государственную юридическую академию. Трудовой путь в органах начал в 1997 году с должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга.

Работал прокурором отдела Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе и Орловским транспортным прокурором. С 2014 года занимал должность заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора. Имеет ряд наград.

Напомним, в июле этого года в Уральском федеральном округе был назначен новый транспортный прокурор: им стал государственный советник юстиции 3 класса Владимир Дроздецкий. Он был назначен на должность указом президента России Владимира Путина.