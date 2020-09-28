28 Сентября 2020
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

У Уральского транспортного прокурора появился новый заместитель

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Максима Сурова на должность заместителя Уральского транспортного прокурора.

Как сообщили Накануне.RU в окружной транспортной прокуратуре, Суров окончил Уральскую государственную юридическую академию. Трудовой путь в органах начал в 1997 году с должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга.

Работал прокурором отдела Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе и Орловским транспортным прокурором. С 2014 года занимал должность заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора. Имеет ряд наград.

Напомним, в июле этого года в Уральском федеральном округе был назначен новый транспортный прокурор: им стал государственный советник юстиции 3 класса Владимир Дроздецкий. Он был назначен на должность указом президента России Владимира Путина.

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У Уральского транспортного прокурора появился новый заместитель

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Теги: транспортный прокурор, Суров, заместитель, назначение



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