28 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

На Ямале двум районам и Новому Уренгою дали 116 миллионов на новое жильё

Ямальский Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил десятки миллионов на строительство нового жилья. Дома появятся в Пуровском и Шурышкарском районе, а также в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в окружном заксобрании, депутаты которого утвердили соглашение.
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Финансовая поддержка Фонда будет направлена на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории автономного округа

"Дополнительное соглашение к договору предусматривает переселение из ветхого и аварийного жилья граждан, живущих в Пуровском и Шуршкарском районах, а также в Новом Уренгое. Общий объем финансирования на 2021 – 22 гг. составляет 115,6 млн руб. На эти средства будет построено 19 тыс. "квадратов" жилья", – сказал первый заместитель спикера заксобрания Алексей Ситников.

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На Ямале двум районам и Новому Уренгою дали 116 миллионов на новое жильё

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Теги: Пуровский район, Шурышкарский район, Новый Уренгой, переселение, аварийное жильё



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