На Ямале двум районам и Новому Уренгою дали 116 миллионов на новое жильё

Ямальский Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил десятки миллионов на строительство нового жилья. Дома появятся в Пуровском и Шурышкарском районе, а также в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в окружном заксобрании, депутаты которого утвердили соглашение.

Финансовая поддержка Фонда будет направлена на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории автономного округа

"Дополнительное соглашение к договору предусматривает переселение из ветхого и аварийного жилья граждан, живущих в Пуровском и Шуршкарском районах, а также в Новом Уренгое. Общий объем финансирования на 2021 – 22 гг. составляет 115,6 млн руб. На эти средства будет построено 19 тыс. "квадратов" жилья", – сказал первый заместитель спикера заксобрания Алексей Ситников.