Екатеринбургские депутаты могут одобрить расширение полномочий застройщиков

Екатеринбургские застройщики, возможно, вскоре смогут не договариваться о внешнем облике возводимых ими зданий. Прокуратура попросит распространить изменения, разрешающие строительным компаниям не согласовывать архитектурный облик, на все зоны возведения объектов в городе. Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании екатеринбургской думы уже завтра, 29 сентября. О возможных изменениях Накануне.RU рассказал спикер городского парламента Игорь Володин.

Политик поспешил заверить, что в документе не будет идти речь о точечной застройке и наделении застройщиков привилегиями.

"Новшества будут касаться конфигурации зданий. В настоящий момент застройщики вынуждены собирать много разрешений для согласования внешнего вида", - сказал председатель ЕГД.

Известно, что пока не получено юридическое заключение по этому вопросу.