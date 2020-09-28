28 Сентября 2020
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Строительная площадка в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты могут одобрить расширение полномочий застройщиков

Екатеринбургские застройщики, возможно, вскоре смогут не договариваться о внешнем облике возводимых ими зданий. Прокуратура попросит распространить изменения, разрешающие строительным компаниям не согласовывать архитектурный облик, на все зоны возведения объектов в городе. Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании екатеринбургской думы уже завтра, 29 сентября. О возможных изменениях Накануне.RU рассказал спикер городского парламента Игорь Володин.

Политик поспешил заверить, что в документе не будет идти речь о точечной застройке и наделении застройщиков привилегиями.

"Новшества будут касаться конфигурации зданий. В настоящий момент застройщики вынуждены собирать много разрешений для согласования внешнего вида", - сказал председатель ЕГД.

Известно, что пока не получено юридическое заключение по этому вопросу.

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Екатеринбургские депутаты могут одобрить расширение полномочий застройщиков

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Теги: Игорь Володин, Дума Екатеринбурга, застройщики, Екатеринбург



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