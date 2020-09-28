В Екатеринбурге сотрудник магазина избил женщину из-за подозрения в краже товара

В Екатеринбурге мужчина - якобы сотрудник магазина "Планета", избил женщину, которую заподозрил в краже. Об этом сообщает городской паблик "Инцидент Екатеринбург". Согласно опубликованной версии, подписчица паблика стала свидетелем избиения, когда вышла из поликлиники на ул. Бебеля,160.

По ее словам, мужчина имел почти рост под два метра и вес свыше 100 кг., а женщина, которую он избивал, на вид не весила и 50 кг и имела рост около 160 см. В потасовку вмешался другой мужчина, который пытался оторвать продавца от потерпевшей.

По словам нападавшего, женщина украла что-то у него еще вчера, а сегодня вновь вернулась "на место преступления" для повторной кражи. При этом никто не мог выступить свидетелем в защиту данного обвинения, однако было достаточно очевидцев самого избиения. Вызывать полицию он отказался. Когда мужчину все же удалось угомонить, он утащил потерпевшую в магазин, где удерживал руками. Свидетельница вызвала "скорую помощь" и полицию. Первая помогла девушке, а заодно и сотруднику, которого женщина успела укусить. Также выяснилось, что у пострадавшей гепатит.

Сотрудник магазина оказался спортсменом и на данный момент занимается самбо и боксом, что может ужесточить ответственность за совершенные действия.

Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту в ОП №11 УМВД России по городу проводится уже проверка. По ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.