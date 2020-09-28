В Екатеринбурге сотрудник магазина избил женщину из-за подозрения в краже товара

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сотрудник магазина избил женщину из-за подозрения в краже товара

В Екатеринбурге мужчина - якобы сотрудник магазина "Планета", избил женщину, которую заподозрил в краже. Об этом сообщает городской паблик "Инцидент Екатеринбург". Согласно опубликованной версии, подписчица паблика стала свидетелем избиения, когда вышла из поликлиники на ул. Бебеля,160.

По ее словам, мужчина имел почти рост под два метра и вес свыше 100 кг., а женщина, которую он избивал, на вид не весила и 50 кг и имела рост около 160 см. В потасовку вмешался другой мужчина, который пытался оторвать продавца от потерпевшей.

По словам нападавшего, женщина украла что-то у него еще вчера, а сегодня вновь вернулась "на место преступления" для повторной кражи. При этом никто не мог выступить свидетелем в защиту данного обвинения, однако было достаточно очевидцев самого избиения. Вызывать полицию он отказался. Когда мужчину все же удалось угомонить, он утащил потерпевшую в магазин, где удерживал руками. Свидетельница вызвала "скорую помощь" и полицию. Первая помогла девушке, а заодно и сотруднику, которого женщина успела укусить. Также выяснилось, что у пострадавшей гепатит.

Сотрудник магазина оказался спортсменом и на данный момент занимается самбо и боксом, что может ужесточить ответственность за совершенные действия.

Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту в ОП №11 УМВД России по городу проводится уже проверка. По ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге сотрудник магазина избил женщину из-за подозрения в краже товара

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: "Планета", магазин, избиение, потерпевшая, больница у Бебеля, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети