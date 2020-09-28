В Кремле заметили "волатильность курса рубля", но все еще верят в национальную валюту

Сегодня рубль рекордно подешевел относительно доллара (таких снижений не было со 2 апреля) – за него давали более 79, евро почти достиг отметки в 92 рубля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле видят волатильность курса рубля", но верят, что "в будущем рубль восстановит свою силу". За счёт каких факторов это может произойти, Песков уточнять не стал.