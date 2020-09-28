Крупный пожар в уральском заповеднике "Денежкин камень" привел к уголовному делу

После крупного природного пожара, который произошел этим летом в уральском заповеднике "Денежкин камень", возбудили уголовное дело.

Напомним, огонь в "Денежкином камне" тушили с июля. Площадь возгорания составила 120 гектаров. В результате его удалось ликвидировать, в начале августа участники тушения покинули базовый лагерь.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по результатам проведенной проверки и опроса жителей населенных пунктов были добыты сведения, указывающие на возникновение пожара в лесу вследствие пребывания в заповеднике людей, нарушивших режим особой охраны природной территории. Их действиями был причинен существенный ущерб лесному фонду и иным экологическим комплексам.

В целях их установления возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба). Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, ранее про крупный пожар в уральском заповеднике "Денежкин камень" сняли документальный фильм.