Москва "в полном контакте" с Турцией по ситуации в Карабахе - Песков

Москва находится "в полном контакте" с Турцией по ситуации в Карабахе, где уже второй день продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении. Накануне, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у России и Турции состоялись контакты по линии МИД. О содержании диалога между двумя странами он не сообщил.

Напомним, ранее власти Армении заявили об участии в столкновениях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе турецких наемников, якобы, прибывших из Сирии, а также обвинили азербайджанскую сторону в использовании турецкой военной техники.

В Кремле перспектив у военной операции не видят и призывают сесть за стол переговоров: "В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения".

Также Песков заявил журналистам, что о готовности России вступить в военный конфликт речи сейчас не идет.