С завтрашнего дня министр экономического развития Прикамья покинет пост

Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников сегодня работает последний день, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого министра.

Причиной увольнения Колесникова является его переход на работу в Министерство экономического развития РФ. Там он может возглавить один из департаментов министерства, курируемых заместителем министра Ильей Торосовым.

Замминистра курирует работу трех департаментов: департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития, департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии, а также департамента развития секторов экономики.

Информацию об увольнении Колесникова подтвердили в пресс-службе краевого правительства.