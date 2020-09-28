28 Сентября 2020
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Дмитрий Киселев в номере Навального в Томске. (2020) | Фото: Вести недели / ВГТРК

Дмитрий Киселев провел ночь в постели Навального

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев отправился в Томск и провел ночь в номере отеля, где накануне предполагаемого отравления останавливался Алексей Навальный. По одной из версий, создателя ФБК могли отравить в этом самом номере. Стоит отметить, что раньше Киселева этот эксперимент с ночевкой в "отравленном" номере проводила корреспондентка РИА Новости.

Киселев заявил, что с ним в номере ничего не произошло, а значит версия эта несостоятельна. "Вся эта версия с "Новичком" — полная чушь. Сейчас я решился на некий эксперимент: проверить на себе, убедиться, посмотреть детали. Я полетел и заказал именно этот номер. Гостиница прекрасно работает. Проснувшись, лишь утвердился во мнении, что это большой обман. Чем дальше развивается эта история, тем подлог должен быть более очевиден для всех", - заявил телеведущий изданию "Подъем", добавив, что ему захотелось довести и без того "абсурдную историю" до полного абсурда.

Дмитрий Киселев в номере Навального в Томске. |Фото: Вести недели / ВГТРК

Дмитрий Киселев в номере томского отеля. Фото: Вести недели / ВГТРК

Напомним, состояние Алексея Навального резко ухудшилось после того, как он вылетел из Томска, куда приезжал по делам, в Москву. Экипаж был вынужден посадить самолет в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Уже в состоянии комы его перевезли в Германию, где он провел в клинике несколько недель и недавно выписался. По версии европейских врачей и экспертов, Навальный мог быть отравлен нейротоксином "Новичок", российские их коллеги следов отравления в анализах пострадавшего не обнаружили.

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Дмитрий Киселев провел ночь в постели Навального

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Теги: дмитрий киселев, алексей навальный, отель, отравление



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