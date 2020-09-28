Екатеринбургский детсад закрыли из-за вспышки коронавируса среди сотрудников

В одном из детских садов Екатеринбурга могла произойти вспышка коронавируса. Сейчас он приостановил работу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, начиная с сегодняшнего дня на две недели полностью закрыт детский сад №265. Причина в том, что у четырех сотрудников дошкольной организации подозревают COVID-19.

В департаменте уточнили, что по данным на 28 сентября в связи со случаями коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены 54 класса в 31 школе и шесть групп в шести детсадах. В связи с ОРВИ на дистанте находятся 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.

Как сообщало Накануне.RU, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 146 новых случаев коронавируса. Последние дни в регионе наблюдается небольшой рост заболеваемости.