Губернатор Вологодской области рассказал о тонкостях молочного животноводства в личном влоге

Губернатор Вологодичины посвятил молочному скотоводству очередной выпуск видеоблога.

Особенности производства молока Олег Кувшинников детально изучил в ООО "Племзавод Покровское", расположенном в Грязовецком районе. Вместе с директором хозяйства Василием Жильцовым и специалистами глава региона разбирался в технологиях содержания и доения коров, чтобы дать ответ на волнующий вологжан вопрос: "Почему коровы исчезли с вологодских полей, а регион завоевал славу молочной столицы России".

"Я горжусь тем, что настоящий вологодский продукт, вологодское молоко, масло, мясные деликатесы поставляются в 60 регионов России и 12 стран мира. За последние годы мы не только сохранили, но и преумножили достижения наших предков. В этом выпуске влога мне хотелось рассказать вологжанам о достижениях молочного животноводства, применении современных технологий, и самое главное – показать, что в регионе так же, как и десятилетия назад, есть стада коров, но теперь они содержатся по-другому, при этом фермы достигают колоссальных показателей. Абсолютный исторический рекорд по валовому надою молока хозяйствами в 2019 году составил 560 тысяч тонн", – поделился Олег Кувшинников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Племзавод Покровское – одно из немногочисленных хозяйств, в которых, наряду с традиционной, применяется технология доения коров с помощью роботов. Десятый по счету робот-дояр запущен в прошлом году, всего на фермах Вологодчины эксплуатируется 70 роботов.

Общее поголовье животных в хозяйстве составляет 3,5 тысячи голов, в том числе 1,5 тысячи коров, из них 90% находится на беспривязном содержании. Иными словами, коровы содержатся во дворах, где свободно перемещаются, кормятся и самостоятельно приходят на дойку. Поля используются для выращивания кормов, а основной задачей хозяйства является повышение продуктивности крупного рогатого скота. В прошлом году продуктивность составила 10191 кг молока на одну корову, новый рекорд попытаются взять в 2020-м. Достигать таких показателей позволяет слаженность действий коллектива, высокий уровень зоотехнической и ветеринарной работы, а также хорошая кормовая база, условия содержания и кормления.

Добавим, что впервые в формате видеоблога глава региона рассказал о масштабной ремонтной кампании на дорогах Вологодчины летом. В конце августа подписчики Олега Кувшинникова оценили специальный репортаж о развитии рыбоводства.