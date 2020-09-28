28 Сентября 2020
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Вице-премьер Абрамченко заявила о нежелании Потанина обсуждать ущерб от аварии в Норильске

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, курирующая экологию, раскритиковала пассивность владельца "Норникеля" Владимира Потанина в отношении обсуждения ущерба от разлива дизтоплива под Норильском.

Напомним, в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива.

Абрамченко заявила, что Потанин не предпринял "никаких попыток", хотя Росприроднадзор дал компании достаточно времени (авария произошла 29 мая) на добровольное возмещение ущерба: "Было время для того, чтобы сесть за стол переговоров и в досудебном порядке это урегулировать. Стороны такого шага не сделали", - цитирует Абрамченко РБК.

Росприроднадзор, напомним, оценил ущерб в 148 млрд руб., с этим в "Норникеле" не согласились, 10 сентября надзорное ведомство подало иск в суд. Ранее компания заявила, что вложила в ликвидацию аварии и ее последствий 2,2 млрд руб.

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Вице-премьер Абрамченко заявила о нежелании Потанина обсуждать ущерб от аварии в Норильске

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Теги: виктория абрамченко, авария в норильске, норильский никель, владимир потанин



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