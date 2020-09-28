Средства бюджета Свердловской области теперь будут храниться на депозитах Новикомбанка

Заместитель губернатора Свердловской области, министр финансов региона Галина Кулаченко подписала генеральное соглашение с управляющим филиалом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрием Швецовым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Новикомбанка, соглашение предполагает размещение средств областного бюджета на банковских депозитах ведомства.

"Новикомбанк работает в Свердловской области с июня 2019 года и уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, но и для региона в целом. Свердловская область является одним из главных для отечественного машиностроения регионов, где сконцентрированы крупнейшие предприятия отрасли. Мы гордимся нашей работой с правительством области и уверены, что заключенное соглашение послужит дальнейшему развитию эффективного сотрудничества", — отметил Дмитрий Швецов.

Напомним, что в августе текущего года Новикомбанк также заключил соглашение со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (микрокредитная организация). Договор позволяет обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса Свердловской области к финансовым ресурсам банка, в рамках предоставления поручительства Фонда по банковским кредитам и по банковским гарантиям.