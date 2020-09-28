28 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
вахруков сергей алексеевич помощник секретаря совета безопасности рф (2018) | Фото: Накануне.ru

Замсекретаря Совбеза РФ предложил закрепить в Стратегии нацбезопасности целевое значение коэффициента рождаемости не менее 2,1

Замсекретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков предложил закрепить в Стратегии национальной безопасности России долгосрочное значение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) не менее 2,1 ребенка на одну женщину. Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по национальным проектам и народосбережению поддерживает это предложение и предложит также другие поправки к Стратегии, сообщается на сайте ОП РФ.
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Напомним, СКР показывает, сколько детей в среднем родит каждая женщина за всю свою жизнь, если уровень рождаемости во всех возрастах останется на уровне текущего года. Он относится к гипотетическому поколению женщин, но если СКР в течение десятилетий держится примерно на одном уровне, то это относится и к реальным поколениям. В России женщины уже в течение десятилетий рожают чуть более 1,5 ребенка, что крайне мало и означает убыль населения.

Председатель Координационного совета Александр Галушка отметил, что в России есть успешный региональный опыт, когда за счет правильного подбора и эффективной увязки мер в единый демографический пакет для семьи удается достичь суммарного коэффициента рождаемости выше 2,1. Речь, в частности, идет о практике Сахалинской области. Основными мерами этой программы стали помощь государства в решении жилищных проблем, транспортное обеспечение многодетных семей, содействие трудоустройству многодетных родителей.

Галушка также отметил, что в вопросе народосбережения необходим долгосрочный подход, рассчитанный на десятилетия. Он подчеркнул, что Россия должна увеличиваться естественным путем за счет достаточной рождаемости. Закрепление в Стратегии национальной безопасности долгосрочного порогового значения СКР не менее 2,1 означает, что в приоритетном порядке усилия государства должны быть подчинены этой главной для суверенитета и безопасности страны цели.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло из-за продвижения антисемейных законов предлагает ввести демографическую экспертизу всех проектов: если они работают против демографии, то должны отклоняться.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в ОП РФ состоялось первое заседание Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению. На нем присутствовал в качестве члена и Вахруков, который верно понял вопрос рождаемости как вопрос, критически важный для национальной безопасности.

Напомним, с 2016 года рождаемость в России непрерывно падает. В 2019 году она опустилась до 1,5 ребенка на женщину. В текущем году опустится еще ниже, а "естественная" убыль населения превысит уже 400 тыс. человек, причем это произошло бы и без роста смертности из-за коронавируса.

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Замсекретаря Совбеза РФ предложил закрепить в Стратегии нацбезопасности целевое значение коэффициента рождаемости не менее 2,1

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Теги: рождаемость, население, демография



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