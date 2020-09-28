Discovery собирается сообщить новые детали гибели парома "Эстония"

Телеканал Discovery сегодня выпустит документальный фильм о крушении парома "Эстония" в 1994 году. Исследователи обещают представить новые сведения о повреждении правого борта парома, по их словам, эти данные могут перевернуть представление о катастрофе. Во внешнеполитических ведомствах Эстонии, Финляндии и Швеции уже заявили, что примут новую информацию к сведению.

Издание ERR.ee отмечает, что в фильме "Эстония": находка, которая меняет все" покажут новые кадры, снятые под водой в месте расположения останков парома. На них, якобы, видны повреждения правого борта.

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли. По официальной версии, причиной кораблекрушения оказался носовой визор парома – он оторвался, и вода заполнила автомобильную палубу судна. Считается, что большинство тел погибших находится в каютах. Поэтому по законодательству о захоронениях запрещено производить с останками корабля какие-либо манипуляции без получения официального разрешения.