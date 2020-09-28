28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

ЦГКБ №6 Екатеринбурга перепрофилировала отделения под прием пациентов с ОРВИ и пневмониями

Городская больница №6 Екатеринбурга перепрофилировала несколько отделений под прием пациентов с ОРВИ и пневмониями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горздрава. Напомним, в эти выходные из медучреждения были выписаны плановые пациенты нескольких отделений.

"Мы пока туда (в ЦГКБ №6) госпитализируем с ОРВИ и пневмониями. Никакие отделения под коронавирус там не перепрофилируются и даже не закрываются, - сообщили в пресс-службе. - Все остальные больницы работают, как работают. У нас сейчас несколько ковидных больниц, которые принимают соответствующих пациентов: 40-я, 14-я и 24-я".

Напомним, что с середины сентября по сегодняшний день на карантин из-за коронавируса было закрыто отделение неврологии в горбольнице №6 Екатеринбурга. Это произошло из-за заноса инфекции одним из сотрудников медучреждения.

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ЦГКБ №6 Екатеринбурга перепрофилировала отделения под прием пациентов с ОРВИ и пневмониями

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Теги: ЦГКБ №6, ОРВИ, пневмония, госпитализация, горздрав



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