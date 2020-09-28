Единовременную материальную помощь на капитальный и текущий ремонт получили 495 южноуральских ветеранов Великой Отечественной

В Челябинской области 495 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь на капитальный и текущий ремонт.

ноябре 2019 года депутатами Законодательного cобрания шестого созыва был принят закон, увеличивающий размеры оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников Великой Отечественной войны. На текущий ремонт квартир в многоквартирных домах предусмотрена сумма 40 тыс. руб.; жилых домов — 66 тыс. руб. Ранее эти суммы составляли 15 и 25 тыс. соответственно. В четыре раза увеличилась сумма на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Теперь она составляет 100 тыс. руб. На капитальный ремонт квартир и жилых домов выделяется 107 тыс. руб. В 2019 году данными мерами поддержки воспользовались более тысячи ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны.

В 2020 году в соответствии с областным законом "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" на оказание единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования из средств областного бюджета выделено 28,5 млн руб., помощь оказана 495 жителям области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

Единовременную денежную выплату труженица тыла и вдова Анна Алексеевна Водянова направила на капитальный ремонт своего дома в деревне Верхние Караси. В этом году ей поменяли все окна в доме, отремонтировали кухню и постелили линолеум.

"В 1941 году я окончила 4 класса школы и с 13 лет начала работать в колхозе. Дому, в котором я живу, уже более 100 лет. Его построил отец моей свекрови еще до революции. Конечно он с тех пор обветшал, осыпалась штукатурка. Дочь с внучкой приезжают, помогают мне наводить порядок, давно мы хотели капитально его отремонтировать, текущего ремонта было недостаточно, очень рады, что помощь пришла вовремя. Конечно, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, ремонт мы начали в марте, а завершили в июне. С новыми окнами стало теплее и светлее, да и на кухне уютнее. Жить теперь и жить", - отметила Анна Водянова.

Кроме того, старшему поколению южноуральцев, ветеранам меры социальной поддержки предоставляются в форме ежемесячных денежных выплат, единовременной материальной помощи, компенсаций, субсидий и социального обеспечения. В прошлом году их получили более 750 тыс. пожилых жителей, то есть каждый пятый южноуралец. На эти цели из бюджета региона выделено почти 10 млрд руб.