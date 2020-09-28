"Угрожающее превышение ПДК". На Южном Урале под землей горят заброшенные шламоотвалы

В Челябинской области на озере Курочкино возобновились подземные пожары, горение происходит из-за заброшенных шламоотвалов со скопившейся под слоем грунта угольной пылью. Температура подземного горения превышает 150 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации "АнтиСмог", за последний месяц увеличилось число поступающих на телефон горячей линии жалоб и обращений от жителей пос. Старокамышинск.

Люди сообщают о клубах дыма, вьющихся из-под земли и на удушливый запах. Активисты выехали на место, и замеры приборов зафиксировали угрожающее превышение ПДК и катастрофическое обмеление озера.

По данным экоактивистов, количество очагов эндогенных пожаров в Старокамышинске за последние годы увеличилось в несколько раз из-за бездействия властей. Как считают специалисты, решением проблемы могла бы послужить усиленная перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино. И для этих целей даже имеется возведенный еще в СССР трубопровод.