28 Сентября 2020
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Общество
эндогенный пожар на озере Курочкино (2020) | Фото: АнтиСмог

"Угрожающее превышение ПДК". На Южном Урале под землей горят заброшенные шламоотвалы

В Челябинской области на озере Курочкино возобновились подземные пожары, горение происходит из-за заброшенных шламоотвалов со скопившейся под слоем грунта угольной пылью. Температура подземного горения превышает 150 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации "АнтиСмог", за последний месяц увеличилось число поступающих на телефон горячей линии жалоб и обращений от жителей пос. Старокамышинск.

эндогенный пожар на озере Курочкино(2020)|Фото: АнтиСмог

Люди сообщают о клубах дыма, вьющихся из-под земли и на удушливый запах. Активисты выехали на место, и замеры приборов зафиксировали угрожающее превышение ПДК и катастрофическое обмеление озера.

эндогенный пожар на озере Курочкино(2020)|Фото: АнтиСмог

По данным экоактивистов, количество очагов эндогенных пожаров в Старокамышинске за последние годы увеличилось в несколько раз из-за бездействия властей. Как считают специалисты, решением проблемы могла бы послужить усиленная перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино. И для этих целей даже имеется возведенный еще в СССР трубопровод.

эндогенный пожар на озере Курочкино(2020)|Фото: АнтиСмог

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"Угрожающее превышение ПДК". На Южном Урале под землей горят заброшенные шламоотвалы

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Теги: шламоотвал, озеро курочкино



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