15 компаний из Свердловской области будут участвовать в "Экспортном форсаже"

15 компаний из Свердловской области участвуют в акселераторе "Экспортный форсаж". Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, программа нацелена на ускоренный вывод производственных предприятий на экспорт.

"Наращивание несырьевого экспорта – одно из приоритетных направлений экономической политики губернатора Евгения Куйвашева. "Экспортный форсаж", разработанный школой экспорта Российского экспортного центра в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" уже отлично себя зарекомендовал. Акселерационная программа завершится в конце октября, но уже сегодня один из участников заключил контракт на поставку полимерной пленки в Киргизию на сумму 5,5 миллиона рублей", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В отборе принимали участие 39 компаний. Все прошедшие конкурс участники являются производителями, в перечень выпускаемой ими продукции входит: автомобильные амортизаторы, полимерная пленка, металлические изделия для дорожного строительства, зонды для определения параметров расплавленного металла, прокладки для автомобилей, пластиковые карты, полиэтиленовые трубы, трубы для бурения, приборы учета электроэнергии, строительные и металлические конструкции, трансформаторы, датчики давления, оборудование для добычи и обработки природного камня, медицинская аппаратура.

"Это наш второй "Экспортный форсаж". Его проводит подразделение областного фонда поддержки предпринимательства – Центр поддержки экспорта. Пилотный акселератор прошел в 2019 году, в нем приняли участие 12 компаний. Семь из них на сегодняшний день заключили экспортные контракты с такими странами, как Казахстан, Украина, Армения, Беларусь, Таиланд, Узбекистан, Грузия, Туркменистан", - отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Программа акселерации состоит из шести образовательных модулей, занятия проходят в онлайн-режиме. Темы: основы проектной деятельности и жизненный цикл экспортного проекта, выбор рынка и поиск покупателя, экспортный маркетинг, формирование финансовых условий экспортной сделки, деловая коммуникация и заключение контракта.

По результатам первого полугодия 2020 года теми или иными инструментами Центр поддержки экспорта воспользовались 237 компаний малого и среднего бизнеса региона. В результате оказанной поддержки было заключено 168 экспортных контрактов на сумму 19 миллионов долларов США.