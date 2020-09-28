Свердловский минздрав отследит госпитализацию covid-пациентов с помощью мониторинговой группы

Министерство здравоохранения Свердловской области создали мониторинговую группу, для отслеживания госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, ведомство будет запрашивать информацию каждые три часа. Это поможет минздраву отследить, где в медицинских учреждениях области развернуты covid-койки и, в случае необходимости, оперативно определить больных на свободные места.

Помимо этого, министерство также проработает систему оповещения СМИ об отдельных сбоях в маршрутизации пациентов. Работа мониторинговой группы также поможет корректировать объемы коечного фонда и мощность диагностической базы в зависимости от поступающей информации.